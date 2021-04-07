شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من عادة تتسبب فى تفشى فيروس كورونا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وحذر عصام مغازي، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، من التجمعات في شهر رمضان المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار عصام مغازي، "رمضان على الأبواب ومن الضروري الحد من التجمعات في شهر رمضان بشكل كبير لمنع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا".
وتابع عصام مغازي: " فيروس كورونا مستجد ومن الضروري الاستمرار في إجراء دراسات كثيرة على طبيعة الفيروس لتحديد سبل مكافحته".
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن خطة وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا تتسم بالمرونة والتحديث خلال مواجهتنا لأزمة فيروس كورونا، حيث إنه جرى البدء بـ40 مركز تطعيم ووجهت الوزيرة بزيادة 139 مركزا، وأخيرا وجهت بإضافة 200 مركز تطعيم.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفزيونية، لابد عند الحصول على اللقاح ألا يكون هناك أي تخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ لذلك تم فتح مراكز جديدة، مفيدا بأن زمن الحصول على اللقاح لا يتخطى الـ10 دقائق، كما أن هناك استعداد لزيادة مراكز الحصول على اللقاح.
وأشار إلى أن الحصول على اللقاح اختياري ويتوجه المواطن للحصول عليه بكامل إرادته، لذلك لابد للحصول على إقرار منه قبل التطعيم، كما أن التأخير فى الحصول على اللقاح سينتهي، حيث إن الانتظار للحصول على اللقاح لا يتجاوز اليومين، مؤكدًا أنه جرى التسجيل لما يقارب 900 ألف أو مليون مواطن على الموقع، وحوالى 150 ألف مواطن تلقوا التطعيم، وأنواع اللقاح هي سنينوفارم واسترازينيكا.