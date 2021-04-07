الصحة العالمية تحذر من عادة تتسبب فى تفشى فيروس كورونا خلال شهر رمضان

القاهرة - سامية سيد - قال عصام مغازي مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه مع ظهور فيروس كورونا في آخر 2019 ظهرت سلالات كثيرة من الفيروس في مختلف دول العالم.

وحذر عصام مغازي، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، من التجمعات في شهر رمضان المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عصام مغازي، "رمضان على الأبواب ومن الضروري الحد من التجمعات في شهر رمضان بشكل كبير لمنع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا".

وتابع عصام مغازي: " فيروس كورونا مستجد ومن الضروري الاستمرار في إجراء دراسات كثيرة على طبيعة الفيروس لتحديد سبل مكافحته".

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن خطة وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا تتسم بالمرونة والتحديث خلال مواجهتنا لأزمة فيروس كورونا، حيث إنه جرى البدء بـ40 مركز تطعيم ووجهت الوزيرة بزيادة 139 مركزا، وأخيرا وجهت بإضافة 200 مركز تطعيم.

