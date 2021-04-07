شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية سامح شكرى يصل السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك قبيل توجهه إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

وعلمت ”الخليج 365” أنه غير مجدول أي لقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى مع أى مسؤول سودانى.

ويتوجه وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، وذلك لدعم تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان تعمل على انتشال البلاد من أزماتها المتلاحقة.