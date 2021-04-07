شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المبادرات الرئاسية غيرت استراتيجية الوزارة من العلاج إلى الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جلال البشبيشي معاون وزير الصحة لشئون مشروعات الصحة العامة، إن المبادرات الرئاسية تميزت بأنها حولت استراتيجية وزارة الصحة من الاهتمام بالعلاج ومتابعة مضاعفات الأمراض، إلى تقديم خدمات الكشف المبكر والوقاية من الأمراض قبل الإصابة بها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة بدأت بحملة للقضاء على فيروس "سي" والتي تعتبر أكبر مبادرة ومسح صحي حدث على مستوى العالم.

وأشار ألى أن المبادرات استمرت لتضم حزما من الأمراض التي تسبب أكثر الوفيات للمجتمع المصري، من الأمراض السارية وغير المعدية، لتمتد بعد ذلك إلى السيدات والحوامل والأجنة والأطفال حديثى الولادة.

وأكد أن أهم ما يميز هذه المبادرات هو الكشف المبكر عن الأمراض، فأصبحنا لا ننتظر حتى يصاب المواطن بالمرض ومن ثم معالجته.

ولفت إلى أن أهم ما يميز مبادرات وزارة الصحة، أنها مجانية، ولا تكتفي بالمسح، ولكن تهتم بالمتابعة والتحاليل وصرف العلاج، والذي يتم بكل مراحله بالمجان دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وتابع: "لا تنتظر الوزارة أن يذهب المواطن إليها، بل نذهب إليهم حتى منازلهم من خلال القوافل الطبيعة للفرق الطبية، فأصبح المواطن لا يكلف نفسه حتى الخروج من بيته."