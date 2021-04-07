شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المعلمين": تأخر صرف معاشات دفعة أبريل لحين توفير الموارد اللازمة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم شاهين وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن عمليات صرف معاشات دفعة أبريل 2021، ستتأخر عن موعدها نظرا لصعوبة توفير الموارد المالية اللازمة للصرف، بالإضافة إلى إنتهاء النقابة من صرف معاشات دفعة يناير الماضى نهاية فبراير الماضى، بقيمة 135 مليون جنيه.

وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة تواجه أزمة بشأن تأخر صرف المعاشات، وستظل الأزمة مستمرة لحين إقرار تعديلات قانون النقابة لدى مجلس النواب، حيث تصرف النقابة معاشات على 4 دفعات لأعضائها المستحقين للمعاشات والأسر، تفصل بين كل منها 3 أشهر، ويتم الصرف خلال أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لحوالى 550 ألف مستحق للمعاش بين أعضاء وأسر لأعضاء متوفيين.

وأضاف: أن النقابة تحتاج حوالى 135 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف المعاشات، بخلاف زيادة الأعداد المستحقة شهريا بمعدلات كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، أى حوالى 50 ألف معلم سنويا يضاف إلى المستحقين للمعاشات.