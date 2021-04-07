نشرة الحوادث.. تطورات قضية حسن شاكوش وحرق جثة "موظفة مستشفى حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تأمر بحبس 8 متهمين في واقعة "الكافيه"

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بحبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة "كافيه حسن شاكوش".

تفاصيل جديدة في واقعة نبش قبر موظفة حلوان المتوفاة بكورونا وحرق جثمانها

كشفت بعض زميلات الضحية "منى جاد" المتوفاة بفيروس كورونا، عما قام به مجهولون بإخراج جثمانها وحرقه بمقابر حلوان، بكشف تفاصيل الواقعة منذ إصابة الضحية بكورونا وحتى تاريخ الوفاة.

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

قصة رجل دفع زوجته ونجله أسفل سيارة أعلى "دائري الهرم"

قبيل أيام من استقبال شهر رمضان، عمدت "عبير" إلى إدخال البهجة والسرور على طفلها الوحيد "ياسين".. اصطحبته لشراء فانوس بمناسبة الشهر الكريم.. لم تدر الأم أنها ستكون على موعد مع مأساة كادت تودي بحياتها بينما يصارع صغيرها الموت على فراش المستشفى.

تأجيل محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب شوبير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق، في البلاغات المقدمة ضده من الإعلامي أحمد شوبير الذي يتهمه بالسب والقذف، لجلسة 20 أبريل الجاري.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية "خلية هشام عشماوي"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية هشام عشماوي".