شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة جامعات يشاركون في فعالية «جامعتي الآمنة» لمحاربة التحرش الجنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك العديد من أساتذة الجامعات المصرية في فعالية «جامعتي الآمنة» (My Safe University) التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شهدت الفعالية حالة من التفاعل بين الطلاب والأساتذة وجمهور الحاضرين لتسليط الضوء على خطورة وجود تلك الظاهرة في الحرم الجامعي.

وقام الطلاب بالعديد من الأنشطة التي تخللت الفعالية من بينها مسرحية تعرف بمعنى التحرش الجنسي وما هي الأسباب التي تؤدي إلى استشرائه وتداعياته.

وتعليقا على الفعالية، اعتبرت الدكتورة نيرمين عطية، أستاذ الطب الشرعي بجامعة الزقازيق، إن الفعالية التي نظمتها الجامعة الأمريكية، تعد بادرة جيدة ولكنه جهد يحتاج إلى مزيد من العمل عليه من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

وقالت في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، ردا على سؤال بخصوص الإطار القانوني للتعامل مع تلك الظاهرة، إن القانون «مهما كان قوي فإن الأساس في معالجة تلك الظاهرة يبدأ من الأسرة، كونها نواة المجتمع، والتربية والنشأة لأنها هي التي تشكل شخصية الأفراد. موضحة أن الأسرة تلعب دورا مهما ومحوريا في تنشئة أفراد أسوياء، وأن التصدي للتحرش يبدأ أولا بمحاربة التنمر وتقويم السلوكيات.

وأضافت أن المحاسبية التي تبدأ من الأسرة هي الآلية الأساسية والمثلى لمقاومة التحرش والتنمر، إذ أن الطفل لابد وأن يدرك منذ نعومة أظفاره تداعيات أي خطأ يرتكبه.