شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: لا سبيل للتفاوض مجددًا مع إثيوبيا.. والملء الثاني خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة الإثيوبي حلم إثيوبي وفكرة أمريكية، مؤكدا أن هذا السد يحدث ضررًا كبيرًا لمصر ويمثل خطورة لها حال ملؤه الثاني.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كفاءة السد العالي ضعف كفاءة السد الإثيوبي.

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا تخطط لحرمان مصر من النيل الأزرق 4 سنوات متتالية دون أن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر.

وقال وزير الري الأسبق، أنه في أول اجتماع له حول سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بعد توليه حقبة الوزارة في 2009، أكدت أديس أبابا له حرصها على حق مصر في المياه وقالوا نصًا: «لو في كوب مياه واحد هنقسمه مع مصر».

واستكمل نصر الدين علام حديثه، «طلبت من إثيوبيا التعهد بعدم المساس بحصة مصر من المياه وعدم إنقاص كوب واحد منها وسوف أوقع لهم على الاتفاقية التي يريدونها ولكنهم رفضوا».

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أنه لا سبيل للتفاوض مجددًا بشأن السد الإثيوبي بعدما أغلقت أديس أبابا كل الطرق المؤدية لهذا.

واختتم، الملء الثاني لسد النهضة خط أحمر وفي حال حدوثه فإنه يعني انتزاع سيادة مصر والسودان ولذا لا بد من تحرك سريع من قبل القاهرة والخرطوم لدى المنظمات الدولية لحل الأزمة.