شكرا لقرائتكم خبر عن «الشتا راجع تاني».. «الأرصاد» تكشف موعد إنكسار الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد تقلبات سريعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مؤكدة بأن الموجة الحارة ستنتهي يوم الخميس المقبل 8 أبريل، وستعود درجات الحرارة في الانخفاض بشكل مفاجئ مرة أخرى يوم الجمعة 9 أبريل لتصل إلى 20 درجة مئوية.

توقع خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة سوف تصل غدا الأربعاء 7 أبريل في 35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى وعدد كبير من المحافظات مع وجود أتربة عالقة في الهواء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 7-4-2021

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6 أبريل

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 35 درجة.

شبين الكوم الصغرى و17 والعظمى 35 درجة.

طنطا الصغرى 21 درجة والعظمى 34 درجة

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

بلطيم الصغرى 16 العظمى 29 درجة.

مطروح الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

السلوم الصغرى 11 والعظمى 33 درجة.

سيوة الصغرى 13 والعظمى 32 درجة.

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 26 درجة.

دمياط الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

السويس الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

العريش الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

رفح الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

نخل الصغري 14 العظمى 32 درجة.

نويبع الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

طابا الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

كاترين: الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.