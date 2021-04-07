شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لم يتم إخطارنا بموعد استئناف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لم يتم إخطارها بأي مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، وذلك تعقيبًا على بيان الخارجية الإثيوبية، الذي ذكر أنها تتوقع استئناف المفاوضات مرة أخرى في الأسبوع الثالث من شهر إبريل.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لم يحدد أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، بعد انتهاء الاجتماعات التي استضافتها الكونغو، موضحًا أن بيان رئيس الاتحاد اقتصر على الإحاطة بمن حضر الاجتماع وتقديم الشكر للوفود.

وأكد أن مصر والسودان كانا حريصين على إعطاء رئاسة الاتحاد الإفريقي كل صلاحية، في إطار جهوده لحل أزمة سد النهضة، معربًا عن تقدير مصر لجهود الاتحاد باعتباره القائد لهذه المسيرة، ووافقت على أنه سيستعين بمن يراه مناسبًا لدعم الجهود، لكن الجانب الإثيوبي كان يعوق هذه الجهود دائما ويرفض التواصل مع أطراف أخرى لمنع كشف موقفه أمام المجتمع الدولي.