شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع دورة تنمية المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ونواب مطروح بمجلسي النواب والشيوخ ،الدورة التدريبية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتدريب عدد من الشباب على كيفية ادارة مشروع لتوفير مصدر اقتصادى ،مع التدريب على كيفية اعداد دراسات الجدوى والميزانية والانتاج وغيرها.

حيث أكد محافظ مطروح على دعم المحافظة لكافة المقترحات الجديدة لمشروعات الشباب واقامة المزيد من المعارض لهم، موجها بالتدريب على التسويق والترويج للمنتجات وكيفية دخول السوق.