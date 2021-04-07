شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجيب عن «ماذا نفعل بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال «ماذا نفعل بعد التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة؟».

وقال «شكري»، ردًا على السؤال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، إننا ننسق مع السودان وطبيعي سيكون هناك إجراءات، وسنحيط شركائنا الدوليين والمنظمات الدولية المعنية بكل هذه المواقف الإثيوبية التي تحوم حول تلك السياسات المتعنته، وعدم التعاون مع القانون الدولي.

وأضاف:«أن جولة المفاوضات التي أجريت- اليوم مع إثيوبيا في كنشاسا كانت كاشفةً لمن يتعنت، وكانت كاشفةً لموقف مصر والسودان لم قدماه من مرونة من أجل إنجاح المفاوضات».