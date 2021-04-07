شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة و«شردي» وإيمان الحصري يناقشون تطبيق «كلوب هاوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعهد الكندي العالي CIC، غدا الاربعاء، ندوة حول تطبيق «كلوب هاوس..بين حرية التعبير وانتهاك خصوصية البيانات»، وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة الإعلام بالمعهد.

ويشارك في الندوة عدد من خبراء الإعلام والمعلومات ومن بينهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والإعلامي محمد مصطفي شردي مقدم برنامج الحياة اليوم، والإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وقال الدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة cic ،أن أهمية هذا الموضوع تأتي من توقع الخبراء أن يتصدر «كلوب هاوس» كافة منصات التواصل الإجتماعي في المرحلة المقبلة، حيث يُتيح للمستخدم مشاركة الأفكار ويُمكِّن المستمعين من طرح الأسئلة، ويتم تنظيم المنصة كغرفة تمتلئ بالمستخدمين تصل لحوالي 20 ألف مستخدم.

واضافت الدكتورة أمال الغزاوي عميدة إعلام CIC، أن الندوة تستهدف الخروج بتوصيات علمية وعملية ومجتمعية للتعامل مع التطبيق حيث أنه رغم المزايا غير المسبوقة التي يوفرها التطبيق من حيث سهولة التواصل، والاستفادة للمستخدمين إلا أنه شأن باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي يواجه تحديَيْن رئيسييْن: الأول ذو صلة بضمان مشروعية المحتوى، والثاني يتعلق بمراعاة الخصوصية في التعامل مع بيانات المستخدمين.