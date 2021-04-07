مايا مرسي توقيع بروتوكول مع جامعة الجلالة لتفعيل دمج دور المرأة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مايا مرسي توقيع بروتوكول مع جامعة الجلالة للبدء في تفعيل خطة عمل لدمج دور المرأة وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات المختلفة.

استقبل الأستاذ الدكتور، أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، للبدء في تفعيل خطة عمل لدمج دور المرأة وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات المختلفة. حضر اللقاء الدكتور، محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء المجالات الدراسية المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طالبات الجامعة.

تعد هذه الزيارة هي الاولي من نوعها لحرم جامعة الجلالة، خصوصا وأن الجامعة بها أربعة سيدات يشغلن منصب عمداء المجالات الدراسية المختلفة، منهم الأستاذة الدكتورة، سلمي دوارة، عميدة مجال الطب البشري، وعضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة الدكتورة، جيهان غنيمي، عميدة مجال التمريض، الأستاذة الدكتورة، سامية العزب عميدة مجال العلوم الأساسية، بالإضافة إلى عدد من الوكيلات، منهم الأستاذة الدكتورة يونا الشناوي، وكيل مجال طب الأسنان، الأستاذة الدكتورة، رانيا نخيل، وكيل مجال الفنون والتصميم والأستاذة الدكتورة، إيناس السيد، وكيل مجال العلاج الطبيعي.

وفي بداية الزيارة، قام الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، بعرض مقدمة عن الجامعة والبرامج الدراسية المتاحة للطلاب الحاليين، كما استعرض الخطط المستقبلية للجامعة، مثل إنشاء مستشفى داخل الحرم الجامعي، الذي يضم 577 سرير، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية الجلالة للعلوم والبحث العلمي. وخلال كلمته، أكد أيضا أن الجامعة تتيح الفرصة للسيدات للعمل في مناصب قيادية، قائلا«إيمانا منا بأن التعليم حق مكفول للجميع، لذلك فقد عاهدنا أنفسنا منذ بداية افتتاح الجامعة في أواخر العام الماضي، أن نقوم باستقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وإعطاء الفرص للسيدات في تقلد المناصب الأكاديمية والإدارية المختلفة. ولا ننسي مبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات في العملية التعليمية».

وخلال الزيارة، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بزيارة جامعة الجامعة الجلالة، كصرح تعليميي يسير على خطي الجامعات الأوروبية بمعايير دولية، كما تمنت مزيد من التوفيق والنجاح للقائم بأعمال رئيس الجامعة، السادة نواب، العميدات والوكيلات وأعضاء هيئة التدريس، قائلة «لقد تشرفت اليوم بزيارة الجامعة، والتي تعد نموذج حي لمصر الحديثة، التي تتبناها القيادة السياسية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

وقامت الدكتورة مايا والقائم بأعمال رئيس الجامعة بافتتاح مكتب تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي، والذي يهدف إلى وضع الأليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في تحقيق رسالة الجامعة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فريق عمل الجامعة من الجنسين، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم قياديا.

وفي نهاية الزيارة، قدم القائم بأعمال رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتورة مايا، والتي قامت بتفقد المنشأت والمباني المختلفة داخل الحرم الجامعي، والذي تصل سعته إلى 173 فدان، ويستوعب 25 ألف طالب وطالبة.