شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصريه والذي تنظمه الادارة العامة لرعاية الشباب«ادارة النشاط الرياضى» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة جميع كليات الجامعه والمدن الجامعية والطلاب الوافدين وذلك في العاب «خماسي قدم وكره اليد والكره الطائره تنس طاوله العاب قوي كروس فيت» خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق ٦/٤ حتى الخميس ٨/٤/ ٢٠٢١ م.

إنطلاق التميز الرياضي بجامعة كفرالشيخ

جاء ذلك بحضور عميد كلية التربية الرياضية الدكتور عبدالحليم عكاشة .، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والقائم بعمل أمين عام الجامعة على صبري ومديرعام الإدارة العامة للنشاط الرياصى بالجامعات بوزارة الشباب والريضة الدكتورأحمد عبدربه.

وفي كلمته نقل الدكتورأحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياصى بالجامعات بوزارة الشباب والرياضة تحيات وزير الشباب والرياضة لإدارة جامعة كفرالشيخ مشيدا بمشاركة الجامعة في مختلف المسابقات الرياضية وتعاونها المستمر لصالح طلابها متمنيا نجاح المهرجان.

وقال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمشاركة جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية والطلاب الوافدين وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة ودمج الطلاب في الحياة الجامعية وأضاف أن المهرجان بدأ بطابور عرض ضم طلاب الكليات المشاركة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الرياضة جزء من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا فضلا عن دعوة سيادته المستمرة لممارسة الرياضة ومساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بتعاون وزراة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والتواصل المستمر مع الجامعة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وتقديم الدعم وإعداد الطلاب للمشاركة في كل الأنشطة الرياضية محليا وعالميا، كما وجه الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي للدعم الكبير وتشجيع وتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب كما تساهم في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب .

ووجه د. دسوقي شكره للقائمين على تنفيذ المهرجان، وخصوصا إلإدارة العامة لرعاية الشباب، مشددًا على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ متمنيا نجاح المهرجان.

وأكد د. دسوقي أن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط الرياضي وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة كما وتقديم الدعم للطلاب للمساهمة في تنمية مهاراتهم واظهار مواهبهم وإبداعاتهم.

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