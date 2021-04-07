شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 515 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان الثلاثاء، عن ضبط 515 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات حيث تم ضبط 2 دراجة نارية و4 توك توك دون ترخيص، والتصالح الفوري في 83 مخالفة وتحرير 130 غرامات ونش وسحب تراخيص و94 حالة لعدم قبول التصالح و89 مخالفات لتجاوز السرعة و110 مخالفة متنوعة وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات لسائقين.