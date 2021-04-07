شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف لـ«حواس»: «روح اتعلم إخراج وهات محمد رمضان يعمل دور أحمس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق المخرج خالد يوسف على وقف مسلسل الملك، للفنان عمرو يوسف، قائلًا إن السينما ليس لها أي علاقة بالتوثيق التاريخي، وأن علم الفن له معاهد وأساتذة، والفيلم السينمائي يعتمد على الخيال وليس له علاقة من التاريخ، مؤكدًا أنه «عندما نناقش أي حدث تاريخي في السينما يكون من وجهة نظر فممكن أطلع شخص عظيم جدًا في فيلم، وفي فيلم أخر أطلعوا ديكتاتور».

وتابع يوسف، في تصريحات لبرنامج «القاهرة اليوم»، إن «المخرج له حق مناقشة أي شخصية تاريخية وفقًا لرؤيته، وعادي ممكن أغير في شكل الشخصية التاريخية زي ما أنا عايز».

وأردف: «أنا لو عملت شخصية أحمس، كنت هعمله برؤيتي التاريخية له، وكنت هعمله بطل، إنما صناع مسلسل (الملك) وضعوا على رقبتهم مسطرة التاريخ، يعني زنقوا نفسهم أنهم لازم يطلعوا شخصية أحمس كما كانت في الحقيقة».

ووجه يوسف، رسالة لعالم الآثار زاهي حواس، قائلًا: «روح اتعلم إخراج وهات محمد رمضان يعمل دور أحمس، ومش من حق حد أبدًا يفرض ممثل على المخرج مهما كان».

كان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، فيديو ظهر خلاله عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، يؤكد فيه أن رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية «أحمس»؛ تزامنًا مع وقف تصوير مسلسل «الملك» لعمرو يوسف.

وأضاف رمضان جزءًا من أغنيته «أنا الملك»، معلقًا: «شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس».

وتابع رمضان: «أوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣».