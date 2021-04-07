شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لم نتلق أى إخطار من الاتحاد الأفريقى حول مفاوضات جديدة لسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة DMC: "ننسق مع الأشقاء في السودان وسنتخذ إجراءات لإحاطة المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بكل هذه المواقف من خلال جولات المفاوضات العديدة، وخاصة الجولة التي انتهت، لتأكيد المخاطر التي أصبحت تحوم حول منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، نظرا لتلك السياسيات غير الساعية لتحقيق إطار تعاوني والالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود".
وخلال مداخلة أخرى ببرنامج " من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، المذاع على فضائية CBC، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات كشفت بشكل واضح موقف إثيوبيا بتعند للتواصل للاتفاق قانوني، وسنتشاور مع الأشقاء بدولة السودان والمنظمات الدولية لتوضيح خطورة الموقف بعدم التزام إثيوبيا بتعاونها مع مصر اتجاه سد النهضة.
وأشار سامح شكري، إلى أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات خلال جولة المفاوضات حول سد النهضة بالكونغو، مؤكدا أن إثيوبيا تعمل على محاولات المراوغة من الطرف الإثيوبي وكانت واضحة خلال مفاوضات الكونغو.
وأضاف، أن كل مراقب لجولة المفاوضات حول سد النهضة لم يصل إلى أية نتيجة، وإثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع على دولتين المصب، سنعمل مع شركائنا الدولتين بما يحفظ السلم والأمن الدولي.