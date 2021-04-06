شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعتي الدلتا وبني سويف التكنولوجية يبحثات التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الاستاذ الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اليوم الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية خلال زيارته الأولى للجامعة بحضور الاستاذ الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتضمن اللقاء الحديث عن البرامج التكنولوجية الموجودة والمخطط افتتاحها لتتماشي مع احتياجات الدولة وخططها الاستراتيجية، ثم قاموا بجولة تفقدية داخل حرم الجامعة حيث تفقدوا المدرجات، والمعامل بما تضمنه من أجهزة حديثة والتجهيزات التي تشهدها الجامعة والتي تتم علي أعلى مستوى، وخلال جولتهم قاموا بالحديث مع الطلاب حول الجامعات التكنولوجية واهميتها كونها الاولي من نوعها في مصر.

والجدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية كبيرة في التعليم التكنولوجى وتعكس اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجى الحديث لخلق جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها لمواكبة سوق العمل؛ وذلك بالتزامن مع الثورة الصناعية والتكنولوجيا البازغة لتحقيق التنمية المستدامة.