شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يبحث التوسع في إقامة محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع المهندس حاتم عبدالغني، رئيس شركة غاز الأقاليم «ريجاس»، آليات التوسع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

قال محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة، فضلا عن ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر وتقليل حجم استيراد منتجات الوقود، إضافة إلى أن سعره المنخفض يتناسب مع كافة افراد المجتمع.

و أشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنطقتين الصناعيتين«هو بمركز نجع حمادي وكلاحين قفط» مضيفا ان الدولة تبذل جهود كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية.

محافظ قنا يبحث زيادة محطات الغاز الطبيعي

وأوضح رئيس شركة غاز الأقاليم «ريجاس»، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي «محطتين بمركز قنا ومحطة بمركز أبوتشت ومحطة بمركز نجع حمادي، جاري تشغيلهم خلال شهر ابريل الجاري ليصبح إجمالي عدد محطات تموين الغاز الطبيعي بمحافظة قنا 7 محطات.