شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ المياه 24 ساعة بـ18 منطقة بالغردقة.. وتوسعات بمحطات التحلية بقى الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضخ المياه 24 ساعة ب18 منطقة بمدينة الغردقة وتوسعات محطات التحلية لاضافة ١٠ الاف م٣/يوم بمدن وقري الجنوب.

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر انه يتم العمل بجهد مضاعف للانتهاء من مشكلة مياه الشرب بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من احلال وتجديد شبكات المياه وتفعيل نظام ضخ المياه طوال ٢٤ ساعه للقضاء على نظام المناوبات بمناطق عمارات الجيش ٢٥٢٠ بالأحياء- شارع الكورنيش بالكامل- عرابيا- ذهبية- الاستاد- امتداد الاستاد- شارع النصر خلف جوباص من مستشفي البحر الأحمر وحتي شارع الاستاد- عمارات ١٤٤وحده- الوفاء- امتداد الوفاء- الامل الملاحة- القيادات- غرب شارع السلام من أمام مدرسه السلام وحتي خلف نظارات احمدصابر- شارع النصر من سبينيس وحتي زهران- قريه الصيادين.

واكد المهندس محمد عيسى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر انه يجرى حاليا استكمال اعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمناطق الشيخ محمود وخلف مسجد الدهار وجبل العفش للضخ بنظام ٢٤ ساعه بهذه المناطق، كما أنه جاري استكمال اعمال رافع مياه الدهار بمدينة الغردقة والذي يخدم بعض مناطق وسط وشمال المدينة، ويتم بشكل مستمر استكمال أعمال إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية باستخدام مواسير «upvc» جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل إلى المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الرفع، تمهيدا لإلغاء ضخ المياه بنظام المناوبات.ومن جهة أخرى جاري حاليا استكمال مشروعات توسعات محطات التحلية في مدن جنوب المحافظة لاضافة ١٠ الاف م٣/يوم لخدمة المواطنين بمدن وقري الجنوب .كما تتم مراقبة جودة المياه بجميع مدن وقرى المحافظة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال المعامل الفرعية والمتنقله على مستوي المحافظة.