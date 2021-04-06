شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم قنا» يحصل على درع التميز لأفضل عمل يدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا درع التميز الحاصل عليه توجيه عام المجال الصناعي عن العمل اليدوي الذي شاركت به المديرية في فعاليات مسابقة المجال الصناعي للعام الدراسي ٢٠٢١، والذي ساهم في تصميمه توجيهات المجال الصناعي بإدارات ابوتشت وفرشوط ونجع حمادي .

تكريم إدارة المجال الصناعى بقنا

وتسلم وكيل الوزارة الدرع وقلادة التميز في حضور صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية وعلى عبدالحليم موجه عام المجال الصناعي بالمديرية .

تكريم إدارة المجال الصناعى بقنا

كما منح خالد شهادات التقدير إلى الموجهين الاوائل المشرفين على المشروع وهم ناصر محمد سلامة موجه اول المديرية ومرتضى صابر موجه اول ابوتشت وممدوح اسرائيل موجه اول إدارة فرشوط التعليمية وشوقي عثمان .

تكريم إدارة المجال الصناعى بقنا

يسار إلى أن على عبدالحليم موجه عام المجال الصناعي قد تسلم الدرع من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عقب ختام أعمال التحكيم لمسابقة المجال الصناعي بديوان عام الوزارة .

تكريم إدارة المجال الصناعى بقنا