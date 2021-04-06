شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد تجهيزات المنشآت العلاجية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لليوم الثانى على التوالى، جولته التفقدية للمنشآت العلاجية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر. وتضمنت الجولة المرور على وحدات ومراكز طب الاسرة بالمحافظة ومنها: ( وحدة طب أسرة الماريس- الاقالتة – الزمامى – ال عثمان- نجع البركة – قبلي قامولا- القرنة) وذلك للوقوف على مستويات تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل .

كما تابع خلال جولته سير العمل داخل الوحدات والمراكز متضمنه دورة المريض المميكنة والتأكيد على أن تتم من خلال النظام المميكن للمنظومة، كما تطرق سيادته للدور الحيوي الذي يقوم به مسئولى رضا المنتفعين بالوحدة والمركز وخاصة مع مرضى الأمراض المزمنة في حصولهم على الخدمة الطبية بسهولة ويسر. وقد تضمنت جولته تفقد مبنى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الاقصر للتعرف على ما تم انجازه من أعمال نحو الانتهاء من تجهيز المبنى.

كما أوضح نائب رئيس الرعاية الصحية، خلال جولته في الاقصر أنه بناءً على تعليمات الدكتور/ أحمد السبكي (رئيس مجلس إدارة الهيئة) بسرعة الانتهاء من التجهيز النهائي للمقر، مؤكدا أنه لابد من الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمبنى والاستلام النهائي له في مدة زمنية لا تتعدى عشرة أيام.