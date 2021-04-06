شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تناقش استعدادات شهر رمضان خلال اجتماعها الشهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية أوقاف المنيا، اجتماعها الشهري، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمدينة المنيا، تم خلاله مناقشة خطة وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف بالمحافظة، استعدادات شهر رمضان .

وأكد «سلامة» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، والتباعد بين المصلين. مؤكداً أن دور الأوقاف في رمضان يختلف عن كافة المؤسسات، وأن العمل المنوط بالأوقاف في رمضان، يزداد ويتضاعف، ويحتاج إلى مضاعفة ما يُبذل من جهد، في رمضان حتى يخرج من الشهر بسلام .

وناشد «سلامة» الجمهور الالتزام بالتعليمات، لمواجهه وباء كورونا، وحتى تظل المساجد مفتوحة، للعبادة أمام الناس. محذراً من أيه تجاوزات أو مخالفات، وأننا سنتعامل بكل حزم وشدة تجاه أيه تقصير .

حضر الاجتماع الشهري، الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، مدير عام الدعوة، ومديري الإدارات الفرعية. حيث استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة للفقيد الشيخ محمود جمعة الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية متأثرا بكورونا .