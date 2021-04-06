شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 ألف قرص أدوية منتهية الصلاحية في صيدليه بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين بكفر الشيخ، مع التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلية شهيرة، بدون ترخيص، في مركز دسوق، وبها 40 ألف قرص دواء منتهي الصلاحية وأدوية أخري خاصة بالتأمين الصحي.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قد وجهوا بتشكيل حملة مشتركة للمرور على الصيدليات، بدائرة مركز دسوق، لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجري تشكيل حملة مشتركة ترأسها الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد عبدالقوي، بمباحث التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، للمرور على الصيدليات، بدائرة مركز دسوق.

داهمت الحملة صيدلية شهيرة، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وعُثرت بداخلها على 650 صنف أدوية وتم حصرها بإجمالي 40 ألف قرص دواء عبارة عن: «أدوية منتهية الصلاحية وأخري خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ومجهولة المصدر وبدون فواتير».

وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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