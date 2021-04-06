شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 ألف قرص أدوية منتهية الصلاحية في صيدليه بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين بكفر الشيخ، مع التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلية شهيرة، بدون ترخيص، في مركز دسوق، وبها 40 ألف قرص دواء منتهي الصلاحية وأدوية أخري خاصة بالتأمين الصحي.
كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قد وجهوا بتشكيل حملة مشتركة للمرور على الصيدليات، بدائرة مركز دسوق، لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وجري تشكيل حملة مشتركة ترأسها الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد عبدالقوي، بمباحث التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، للمرور على الصيدليات، بدائرة مركز دسوق.
داهمت الحملة صيدلية شهيرة، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وعُثرت بداخلها على 650 صنف أدوية وتم حصرها بإجمالي 40 ألف قرص دواء عبارة عن: «أدوية منتهية الصلاحية وأخري خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ومجهولة المصدر وبدون فواتير».
وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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