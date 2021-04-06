شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: خفض الوزن ممكن من خلال تناول التوت البري والرومان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن اتباع الحميات الغذائية المتعددة يضعف الكتلة العضلية، وهذا ينعكس بالسلب على معدل الحرق في الجسم، لافتة إلى أن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول التوت البري والرومان.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء أن ثبات الوزن أمر ممكن من خلال اتباع نظام غذائي صحي على المدى البعيد، مشيرة إلى أن اتباع نظام غير صحي قد يؤدي إلى خفض الوزن ولكن بشكل مؤقت.

ولفتت إلى أن البعض ينخفض وزنه 5 كيلو أو 7 أو 10 كيلو، وهذا يرجع إلى مدى استجابة الجسم للمكملات الغذائية، مشيرة إلى أن هناك مكملات وأعشاب تصلح لكافة الأعمار.