شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي لبناء مخالف يتعدى علي الطريق العام في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئيس مركز ومدينة دسوق، يرافقها، نائب رئيس المدينة للازلات والاشغالات، وقسم المخالفات والمتابعة الميدانية بالتصدي لمخالفة بناء وتعدى على حرم الطريق العام بالبناء.

وتم إزالة بناء مخالف وتعدى على حرم طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى بصب أعمدة خرسانية وسقف بطول ١٣م وعرض ٢،٥ م وتم مصادرة اخشاب الفراشة التي تم عملها امام المخالفة لتضليل المسؤولين واكمال عملية البناء المخالف والتعدي على الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف ومصادرة المضبوطات.

بناء مخالف

بناء مخالف