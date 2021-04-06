شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 928 ألفًا تلقوا اللقاح.. وعدد مراكز التطعيم يرتفع إلى 169 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة فيروس «كورونا»، خلال الفترة الماضية، وموقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من البدء في إجراءات التطعيم باللقاحات ضد فيروس «كورونا»، إلا أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى أثناء الاحتفالات والتجمعات الدينية والأعياد، والتى تتضمن الاحتفال فقط مع أفراد الأسرة الذين يعيشون معًا بالفعل، وتقليل تجمعات الأسر، وإقامة التجمعات في الهواء الطلق باعتباره أكثر أمانًا، والالتزام بالتباعد الجسدى وغسل اليدين، والالتزام بارتداء الكمامات، فضلا عن ضرورة التزام أي شخص يعانى من أعراض مثل السعال أو الحمى بالبقاء في المنزل.

ونوّهت الوزيرة إلى أن إجمالى المُسجلين لتلقى اللقاح بلغ 928 ألفا، وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم افتتاح 40 مركزاً لتلقى اللقاح، وبدأ التوسع تدريجيًا في إضافة مراكز جديدة للتطعيم نتيجة زيادة الإقبال، إذ زاد عدد هذه المراكز إلى 139 مركزاً، ثم إلى 169 مركزاً، ومن المستهدف الوصول إلى 350 مركزاً خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، تطرقت وزيرة الصحة إلى موقف توفير وتصنيع لقاحات «كورونا» خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضى، موضحة أنه خلال هذه الفترة تم تدبير مليون و586 و800 جرعة عبر شركات: «سينوفارم»، و«أسترازينيكا»، وتم الاتفاق مع شركة «سينو فاك» الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر، بالتعاون مع شركة «فاكسيرا» المصرية، وحتى الآن تم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويا.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم فتح مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الخميس والجمعة الماضيين.

إلى ذلك، تابعت الوزيرة، أمس، والفريق أسامة ربيع، تطعيم العاملين في الهيئة بلقاح فيروس كورونا، كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة للدولة. وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل العاملين بهيئة قناة السويس على الجهود التي يبذلونها، مؤكدة أهمية قناة السويس التي أثبتت للعالم كله أهميتها كشريان أساسى للتجارة العالمية، لافتة إلى حرص الدولة على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بالتوازى مع النمو الاقتصادى، إذ إن الاهتمام بالصحة العامة له أثر كبير على الاقتصاد، وأشارت إلى أنه جارٍ تطعيم المرشدين والأطقم الطبية وكافة العاملين بهيئة قناة السويس تباعًا، لافتة إلى بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العاملين في «مصر للطيران»، بما يساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.