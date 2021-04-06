حسن أبوطالب: فشل مفاوضات كينشاسا تجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبوطالب: فشل مفاوضات كينشاسا تجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فشل مفاوضات كنشاسا ستجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة، حيث أن مصر والسودان صارت في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن إثيوبيا مازالت مصممة على رفض تلك المفاوضات والتوصل إلى حل عادل.
وأضاف الدكتور حسن أبو طالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تجاهلت المفاوضات وضربتها ضربة قاسمة، خاصة أنها تسير في التوجه للملء الثاني في شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن هناك درجة عالية جدا من اللامبالاة من الجانب الأثيوبي، ويجب علينا أن نفكر في جميع البدائل، خاصة أن القوى الدولية تتعامل مع مفاوضات سد النهضة بلامبالاة.
وأشار إلى أن روسيا لديها تصور معين ولا تريد أن تتدخل، وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يستمر طويلاً، حيث أنه تقف مع الموقف الأثيوبي ضد الموقف المصري والسوداني، وعلينا أن نوجه مذكرة لمجلس الأمن لما حدث في مفاوضات كنساشا، ورصد أوجه التعنت الأثيوبي.
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