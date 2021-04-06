شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبوطالب: فشل مفاوضات كينشاسا تجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فشل مفاوضات كنشاسا ستجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة، حيث أن مصر والسودان صارت في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن إثيوبيا مازالت مصممة على رفض تلك المفاوضات والتوصل إلى حل عادل.

وأضاف الدكتور حسن أبو طالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تجاهلت المفاوضات وضربتها ضربة قاسمة، خاصة أنها تسير في التوجه للملء الثاني في شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك درجة عالية جدا من اللامبالاة من الجانب الأثيوبي، ويجب علينا أن نفكر في جميع البدائل، خاصة أن القوى الدولية تتعامل مع مفاوضات سد النهضة بلامبالاة.

وأشار إلى أن روسيا لديها تصور معين ولا تريد أن تتدخل، وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يستمر طويلاً، حيث أنه تقف مع الموقف الأثيوبي ضد الموقف المصري والسوداني، وعلينا أن نوجه مذكرة لمجلس الأمن لما حدث في مفاوضات كنساشا، ورصد أوجه التعنت الأثيوبي.