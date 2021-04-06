شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السياحة»: تجهيز أماكن للتطعيم في شرم الشيخ والغردقة استعداداً لبدء التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب القطاع السياحي بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا والتي بدأت اليوم الثلاثاء في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.. مؤكدين ثقتهم في الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.

وأكد أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية، أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجانب أهميته لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، إلا أن له مردود اقتصادي كبير على الدخل القومي لمصر، موضحا أن تلقي العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التي تعلن عنها المقاصد السياحية في العالم، مضيفاً أن سرعة الإنتهاء من تلقي كل العاملين والمتعاملين مع السائح ستزيد نسبة تدفق الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة.

وأكد «الوصيف»، أن هناك تعاون وثيق بين كل من وزارتي الصحة والسياحة والآثار وبين الإتحاد والغرف السياحية، وكذلك المستثمرين والمشروعات السياحية لإتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي وإزالة أية معوقات أمامها، وأضاف أنه قد تم خلال الأيام الماضية تجهيز أماكن استقبال العاملين بالقطاع السياحي وتطعيمهم في كل من محافظتي البحر الأحمر بالغردقة وجنوب سيناء في شرم الشيخ، وتم التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة الصحة لتجهيز هذه الأماكن على أعلى مستوى مع توفير كافة الإجراءات الإحترازية بها وأصبحت جاهزة لاستقبال العاملين من اليوم الثلاثاء، وأوضح أن الاتحاد خاطب الغرف السياحية لسرعة الوصول إلى العاملين بالمشروعات السياحية للتسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة.

وأكد رئيس إتحاد الغرف السياحية أن هذا القرار يأتي استمرارا للعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والعمل بجدية على استعادة عافيته في أقرب وقت بعد الضربات التي تعرض لها بفعل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم أجمع، موضحا أن وزير السياحة والآثار في استجابة لرغبة القطاع قد طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار يناير الماضي بأعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحيز

وشرح أسباب ومزايا هذا الطلب الذي حظي بموافقة فورية من رئيس الوزراء والسادة الوزراء أعضاء اللجنة وبدأ التنسيق الفوري وقتها مع وزارة الصحة والسكان.

وشدد «الوصيف» على أن هذا الإهتمام والدعم لصناعة السياحة الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أصدر توجيهات عديدة بدعم ومساندة القطاع وتم ترجمتها بمبادرات وقرارات غير مسبوقة من كافة الاجهزة الحكومية وجميع المسئولين وعلي رأسهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار.. وأضاف الوصيف أن وزارة الصحة ومنذ إندلاع أزمة كورونا أبدت تعاونا كبيراً مع القطاع السياحي أولا لحماية العاملين بالقطاع من الإصابة بالفيروس وثانياً لتطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية بالمنتجعات المصرية والتي أشادت بها كافة المنظمات السياحية العالمية.