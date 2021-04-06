شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب شهر رمضان.. ضبط عدس منتهي الصلاحية في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالقليوبية حملة مكبرة لضبط الاسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث شملت الحملة 4 منشأت بمدينة قها تبين من خلالها أن 3 منها غير مستوفاة للاشتراطات الصحية مما اسفر عن ضبط بعض الأصناف منتهية الصلاحيةو 24 كيلو جرام سجق بلدي لتغيير في الخواص الطبيعية ولوجود سائل انفصالي كما تم ضبط 55 كيس عدس بجبه منتهى الصلاحية و34 كيس من عدس اصفر منتهى الصلاحية و140 كيس من صنف خلطه الأكلات الهندية ماجي منتهى الصلاحية.

كما تم تحرير 7 محاضر للمخالفات الصحية والتوصيه بغلق منشأتين لعدم وجود ترخيص.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وخاصة قرب حلول شهر رمضان المبارك لحماية المستهلك من الغش التجاري.

أشرف على الحملة الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية برئاسة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية ومفتش الأغذية إيهاب صلاح.