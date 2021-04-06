شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة: إثيوبيا أضاعت الفرصة الأخيرة في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صباح موسى الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية،إن إثيوبيا ليس لديها أي إرادة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن إثيوبيا أظهرت تعنتها في جولات التفاوض ولا تريد الوصول لشيء والتعامل بسياسة الأمر الواقع.

وأضافت في حديثها لقناة «الغد»، أن مصر دولة مؤسسات وتعتمد في سياستها على القوانين والدبلوماسية في التفاوض، كذلك الجانب الإثويبي، موضحة أن القاهرة والخرطوم سينتظران ماذا سيفعل الاتحاد الإفريقي وبناء عليه سيتحركان.

وأشارت الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية، إلى أن الخلاف الذي أدى لرفع المفاوضات بين الأطراف الثلاثة هو رفض إثيوبيا الوساطة الرباعية بعد ما اقترحت ذلك السودان ووافقت مصر عليه، مشددة على أن هناك تعنتا كبيرا من قبل الجانب الإثيوبي في ظل المرونة التي أبداها مصر والسودان طوال المفاوضات.

كما أكدت أن إثيوبيا أضاعت الفرصة الأخيرة في المفاوضات، موضحة أن إثيوبيا لا زال أمامها الوقت لإثبات حسن نوايها، حيث لم تبدأ حتى الآن في بناء الممر الأوسط لحجز المياه لتكملة التخزين الثاني في يوليو المقبل.