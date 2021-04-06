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السعودية توافق على إنشاء فرع لبنك مصر بالمملكة

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بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توافق على إنشاء فرع لبنك مصر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على إنشاء فرع لبنك مصر في المملكة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».

وعلى صعيد آخر، جدد مجلس الوزراء مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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