شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان فى ملف سد النهضة بما يرعى مصالح كل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف، بحسب وكالة الانباء السعودية واس".

وجاء فى نص بيان مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، تعلن المملكة مجدداً مساندة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

وكانت السعودية ساندت مصر والسودان فى بيان سابق، أكدت فيه أن أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف.