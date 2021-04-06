شكرا لقرائتكم خبر عن موكب ذهبى آخر.. وزير الآثار: نقل توت عنخ آمون للمتحف الكبير سيكون حدثا فريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير السياحة والآثار، أنه سيتم التجهيز لموكب لنقل توت عنخ آمون للمتحف الكبير ليكون حدثا فريدا أيضًا لا يقل عن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية.

وخلال كلمته بندوة "المومياوات الملكية"، التى تم تنظيمها احتفاء بموكب نقل المومياوات الملكية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس، إن الخطة التي تم وضعها للموكب هو أن يكون جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم، قائلا: "كان هدفنا الأساسي هو إظهار الهيبة في كل شىء".

وأشار إلى أنه تم تغليف المومياوات بشكل علمى حفاظا لها واحتراما للملوك، ورغم أن البعض طالب بإظهار شكل المومياوات الملكية لكن ما كان يهمنا هو الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه تم دراسة كل حركة وتفصيلة في الموكب بشكل دقيق، ومراجعة المحتوى الأثرى يوميا بدقة، وربط ذلك كله بالهوية المصرية.

وقال إن حضور الممثل الأول عن الثقافة فى العالم، وهى مديرة منظمة اليونسكو، والممثل الأول عن السياحة فى العالم وهو الأمين العالم لمنظمة السياحة العالمية موكب المومياوات الملكية لهو رسالة لمدى ثقل مصر السياحة والأثرى أمام العالم.

ويأتى المؤتمر العلمي التاسع للجامعة تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول"، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ ويستمر من السادس وحتى الثامن من أبريل الجارى.