شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: قوافل لقرى المبادرة للكشف على الأطفال وعلاج التخاطب والجهاز الحركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، جهود وزارة التضامن في تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة في قرى حياة كريمة، موضحا أن الوزارة سترسل قوافل متحركة إلى قرى حياة كريمة للكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات، وسيجرى عمل فحص شامل لهذه القرى لاكتشاف جميع الأطفال في هذا السن، وسيخضون للكشف من خلال قوافل، وتنفيذ تدخلات مبكرة في جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال.

وأضاف مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن خدمات ذوى الإعاقة تكاد تكون منعدمة وخدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تتم في الغالب مع كبار السن ومع الأطفال بنسب أقل، وتتركز في الغالب بالمدن وخاصة في عواصم المحافظات.

ولفت مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إلى أنه سيجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة في كل القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم في حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة في كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية بواقع حوالى 4600 قرية، من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل تصل لـ 175 مركزا موزعة على 20 محافظة.