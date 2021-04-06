المالية: تجاوزنا 68 ألف متقدم بمبادرة إحلال وتجديد السيارات

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد بوزارة المالية، إننا تجاوزنا 68 ألف متقدم بمبادرة الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن 31 ألف طلب تمت مراجعة بياناتهم، وتبين أنهم مطابقين، وتم إرسال لهم لتقديم الأوراق المطلوبة للبنك، ومنهم 13500 طلب تم تقديم أوراق رسمية للبنك وجاهزين للاستلام، بالإضافة إلى أن 17600 جاهزين طالبنهم باستكمال الأوراق لتقديم الأوراق المطلوبة لتجهيزهم للاستلام.

وتابع أن 25 ألف طلب آخر لديهم أخطاء أدخلوا بياناتهم خطأ وسيتم إرسال رسالة لهم من خلال الهاتف، بكود يدخلوا على الموقع ليجدد البيانات لمطابقة الرخصة وبطاقة الرقم القومى، مضيفا أن المبادرة فى سيارات التاكسى من 125 ألف جنيه حتى 255 ألف جنيه، وفى السيارات الملاكى من 145 ألف جنيه وحتى 275 ألف جنيه.

وكان سلّم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعى والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، وذلك فى احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.