شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تجاوزنا 68 ألف متقدم بمبادرة إحلال وتجديد السيارات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن 31 ألف طلب تمت مراجعة بياناتهم، وتبين أنهم مطابقين، وتم إرسال لهم لتقديم الأوراق المطلوبة للبنك، ومنهم 13500 طلب تم تقديم أوراق رسمية للبنك وجاهزين للاستلام، بالإضافة إلى أن 17600 جاهزين طالبنهم باستكمال الأوراق لتقديم الأوراق المطلوبة لتجهيزهم للاستلام.
وتابع أن 25 ألف طلب آخر لديهم أخطاء أدخلوا بياناتهم خطأ وسيتم إرسال رسالة لهم من خلال الهاتف، بكود يدخلوا على الموقع ليجدد البيانات لمطابقة الرخصة وبطاقة الرقم القومى، مضيفا أن المبادرة فى سيارات التاكسى من 125 ألف جنيه حتى 255 ألف جنيه، وفى السيارات الملاكى من 145 ألف جنيه وحتى 275 ألف جنيه.
وكان سلّم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعى والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، وذلك فى احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.