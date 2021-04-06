ضبط المتهمين بهدم حائط إحدى دور العبادة بالشرقية بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على متهمين بهدم حائط بإحدى دور العبادة بدون تصريح، مما تسبب فى إصابة شخصين.

تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم دائرة المركز، والمعين كعامل بإحدى الزوايا بذات الناحية بقيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، بفتح الزاوية دون علمه عقب غلقها، وهدم الحائط الفاصل بين مكان الوضوء ومكان المصلى بها بزعم توسيعها، مما تسبب فى سقوط الجدار.

وبالانتقال والفحص تبين أن الزاوية مبنية بالطوب الأحمر والخرسانة على طابقين، ومعين بها المُبلغ من قبل إحدى الجهات الحكومية، وقيام المذكورين بالاشتراك مع آخر (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بعملية الهدم دون اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة ، مما نتج عنه سقوط الجدار وإصابة اثنين منهم بكسر وكدمات مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، كما أضاف بأنه اشترك فى عملية الهدم بغرض التوسعة قبل حلول شهر رمضان، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.