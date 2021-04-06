شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش مع نقيبي المحامين والأسنان مشاكل المحافظه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ، ونقيب المحامين فراج فتوح زعفان، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين وقدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للنقيبين ومجلسي إدارة النقابتين.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من الدكتور أحمد فاضل، نقيب الأطباء ،لاحتياجات ومتطلبات اطباء اسنان المحافظة، وأكد المحافظ على التعاون المثمر والفعال بين أجهزة المحافظة في جميع مراكز المحافظة ونقابة أطباء أسنان محافظة كفر الشيخ، كما استمع محافظ كفر الشيخ من فراج فتوح زعفان، نقيب المحامين ،لاحتياجات ومتطلبات النقابة مؤكداً على التعاون المثمر والفعال بين المحافظة والنقابة، موجهاً التحية والتقدير لكل أعضاء نقابتي المحامين وأطباء الأسنان.

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