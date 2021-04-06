شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لصحة المرأة في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.. عقدت الدكتورة ايناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة اللقاء الأسبوعى، اليوم الاثنين، في مركز رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد، وذاك تحت اشراف الدكتور محمد حسن مدير الادارة الصحية وبحضور كل من: أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة، حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بالادارة، نادية نجيب مشرفة نوادى المرأة بالإدارة، فاطمة راشد مشرفة تنظيم الأسرة بالإدارة، وعدد من الرائدات الريفيات بمركز رعاية الأم والطقل مع فريق الاشراف بالادارة.

تم عقد ندوة عن وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول مثل اللولب لمدة ١٢عاما والكبسولة لمدة ٣سنوات.. مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في كل منهما، وعن أهمية تأجيل الإنجاب في هذه المرحلة الصعبة.. كما قامت الدكتورة ايناس كمال بالكشف على عدد من السيدات وتركيب ٧ لوالب لبعضهن.

ومن جهة أخرى.. تم التوعية الصحية حول فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والتعريف بخطورة فيروس كورونا وطرق العدوى والوقاية منه وأهمية التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وأهمية غسيل الأيدى بالماء والصابون، وكذلك رفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة والنوم لفترات كافية.