شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تكشف طرق تدريب الأطفال على حماية أنفسهم من التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نشوى لويز، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، إن هناك ضرورة لتعليم الأبناء كيفية حماية خصوصية أجسامهم، وبأن المناطق الخاصة ليست عيبًا، خاصة وأن المتحرش يلجأ إلى التحرش بالأطفال من خلال القول: «تعالى نشوف المناطق العيب».

وتابعت «لويز»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتعليم الأطفال مبدأ الخصوصية، وبأن الله لم يخلق شيئًا عيبًا، محذرة الأمهات من فتح باب الحمام أثناء الاستحمام أمام الأطفال، لأن هذا يهدر تطبيق فكرة الخصوصية.

ولفتت إلى أن التنمر يعتبر إيذاء نفسي، وتدريب الأطفال على حماية أنفسهم سواء من التنمر أو التحرش يكون من خلال بناء شخصية قوية قادرة على وقف أي اعتداء بالقول: «مش من حقك».