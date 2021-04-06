شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 39 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 11 حالة إصابة وسجلت مدينة قها والعبور صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند14548

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل، اليوم 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 5 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة أن المستشفى محتجز به حاليا 44 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة 28 بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.