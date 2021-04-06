شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» تنتقد الوزارة لانعدام الخدمات فى قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عدد من نواب محافظة قنا انتقادات حادة لوزارة الصحة بسبب ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة وعدم تجهيز المستشفيات العامة للمحافظة، مؤكدين أن عدم تجهيز مستشفيات نجع حمادى وأبوتشت يمثل أزمة حقيقية تواجه المواطنين بسبب انعدام الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، أمس، وزارة الصحة بتقديم خطة عمل أمام لجنة الصحة بالمجلس خلال أسبوعين، تكون شاملة لمحافظة قنا فيما يخص الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يجب على الوزارة توضيح كل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحى في محافظة قنا وعرضها على مجلس النواب.

واستعرض ممثل وزارة الصحة الخطة الزمنية للانتهاء من مستشفيات نجع حمادى وأبوتشت، والتى من المفترض أن تنتهى قريبًا، على أن يتم بعد ذلك الانتهاء من المبانى ومن ثمّ التجهيزات.

وشهد الاجتماع هجوما حادا من النائب خالد أبونحول، موجهًا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب ما وصفه بطريقة تعاملها مع النواب، وعدم لقائهم وقال: «الوزيرة تتعامل مع النواب بشكل غير مقبول ولا تلتقى بهم، وهذه مشكلة تواجه جميع النواب»، و«توقيعات الموظف التابع لوزارة الصحة على الطلبات المقدمة من النواب للمديريات لا يتم تنفيذها، ما يعنى أن الوزيرة لا تهتم بالنواب».

وعلق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، قائلًا: «هذه المشكلة سيتم تداركها بالتعاون بين وزيرة الصحة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ومجلس النواب».

وانتقد «حاتم» غياب مدير مديرية الصحة بمحافظة قنا.

وقال النائب سيد قاسم، عضو لجنة الصحة: «المواطنون بمدينة الغردقة يهاجموننا، بسبب تعطل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى سفاجا المركزى».

وأضاف أن هناك تدنيًا كبيرًا في الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في ظل الظروف شديدة الخطورة تزامنا مع وباء «كورونا».

وقرر رئيس لجنة الصحة مراجعة تقرير الزيارة الميدانية الذي أعدته لجنة الصحة في الفصل التشريعى الماضى، بشأن الأوضاع الصحية داخل محافظة البحر الأحمر.

وقال: «هنطلب حضور وزيرة الصحة ومحافظ البحر الأحمر وجميع المسؤولين لاستجلاء الحقيقة حول تدنى الأوضاع الصحية بالمحافظة».

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سحر صدقى، بشأن إحلال وتجديد مستشفيات أبوتشت ونجع حمادى ودشنا، وخالد أبونحول، بشأن عدم الانتهاء من مستشفى أبوتشت العام، وعبدالفتاح الشحات، بشأن أسباب إلغاء مستشفى حميات مدينة أبوتشت واعتباره جناحًا من مستشفى أبوتشت العام، رغم الحاجة إليه، وخالد عبدالوهاب، بشأن عدم الانتهاء من الإنشاءات القائمة بمستشفى أبوتشت العام.