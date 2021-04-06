شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لطلاب جامعة الزقازيق بعنوان «خطورة الفكر المتطرف وسبل المواجهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت وحدة مواجهة التطرف الفكري بجامعة الزقازيق، ندوة تثقيفية لطلاب وطالبات كلية التربية بالجامعة، تحت عنوان «خطورة الفكر المتطرف وسبل المواجهة»، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك بحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد الكلية، والدكتور محمد عيد عتريس مدير وحدة مواجهة التطرف الفكري ،والدكتور على عبدالمنعم حسين نائب مدير الوحدة ،والدكتور أحمد منصور مدير عام الكلية.

تناولت الندوة بعض القيم والاتجاهات التي يجب غرثها في نفوس الطلاب، بما يحقق التوعية الفكرية السليمة لهم وتم التركيز على قيمة حب الوطن والإنتماء ،وأن حب الوطن علامة من علامات الإيمان، ومصالح الأوطان جزء من مقاصد الأديان، وأن المصريين معروفون بطبعهم منذ الأذل بحبهم الشديد لوطنهم الحبيب مصر.

يأتي ذلك في إطار أنشطة وحدة مواجهة التطرف الفكري بجامعة الزقازيق، لتقديم التوعية الفكرية السوية والسليمة للطلاب والطالبات، حول مخاطر التطرف الفكري أسبابه ومظاهره وآليات مواجهته.