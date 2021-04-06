شكرا لقرائتكم خبر عن تشادية تضع مولودها على رحلة مصر للطيران..وتغيير مسار الرحلة لأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الثلاثاء قائد طائرة مصرللطيران القادمة من ندجامينا رحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800 والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعه ٥.٥٠ مساء بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة، وذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم على سلامتهم التي تضعها في مقدمة أولوياتها.

تم إبلاغ قائد الرحلة الطيار محمد مختار بتعرض راكبة تشادية تسمي kaltouma Hahmat Adoudou لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة فاعطي تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال، وقد تم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافي وتعاونت المضيفات الجويات ايفيلين كمال، رغدة نصر، ايمان احمد لمساعدة الراكبة وتصادف وجود الدكتورة ليلي محمد ابوبكر طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة .

وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة .