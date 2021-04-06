شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول إسهامات وإنجازات كلية آداب الزقازيق في محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، لقاءاتها مع المجالس التنفيذية لمحو الأمية بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وعقدت وحدة تعليم الكبار ورشة العمل اليوم الثلاثاء بكلية الأداب، وذلك بقاعة مجلس الكلية حول «إنجازات واسهامات كلية الأداب في محو الأمية وتفعيل دور المجلس التنفيذي والطلاب في المشروع في الفترة من 2018/2021، وناقش الدكتور محمد الفقي مدير وحدة تعليم الكبار الجوانب الإيجابية والسلبية، ومتطلبات تحديث وتطوير الإجراءات السائدة من خلال توعية وتثقيف وتحفيز الطلاب للإستمرار في مشروع محو الأمية خلال امحانات دورتي ابريل ويوليو 2021، ووضع تصور لكيفية تكريم الطلاب المتميزين في انجاز مشروع محو الأمية، وكذلك وضع تصور لكيفية المشاركة في مبادرة حياة كريمة من خلال طلاب الكلية، وكذا دور طلاب الجامعة في المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق شعار قرية بلا أمية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل جاءت بحضور المجلس التنفيذي لمحو الأمية بالكلية، بقيادة الدكتور عماد مخيمر عميد الكلية، والدكتور أسامة عبدالباري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبده كساب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والبسيوني عبدالله المنسق العام لمحو الأمية ،و لؤي عبدالله مدير شؤون الدارسين والامتحانات بهيئة تعليم الكبار فرع الشرقية.