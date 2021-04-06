شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشهد حصاد مشروع «مستقبل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، عملية الحصاد الموسمى للمحاصيل الزراعية المختلفة ضمن مشروع «مستقبل مصر»، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة، وشدد على اهتمام الدولة بكل احتياجات المستثمرين وتوفير البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، داعيًا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم الزراعية.

وشهد الرئيس موسم حصاد البطاطس وبنجر السكر، واستفسر من المستثمرين المساهمين في المشروع عن سير العمل، مؤكدًا أنه يزور المشروع بنفسه للوقوف على أي عقبات لتذليلها، وأنه مهتم بنجاح المستثمرين الكامل وتحقيق أفضل إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الرى الحديثة.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة في أواخر العام الحالى تكون أضافت ٢٠٠ ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية ومثلها العام المقبل، موضحًا أن تكلفة الفدان الواحد ليصبح صالحًا للزراعة تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، ما يعنى أن تكلفة إضافة مليون فدان هي ٢ مليار جنيه.

وأشاد المستثمرون بما قدمته الدولة لهم من خدمات وبنية تحتية على أعلى مستوى بالمشروعات الزراعية الجديدة، لافتين إلى أن الإنتاجية في الأرض الجديدة تزيد على ضِعف الإنتاجية في الدلتا القديمة، واستهلاك المياه يقل إلى النصف بفضل طرق الرى الحديثة، فمثلًا إنتاجية فدان البنجر في الأرض المستصلحة تصل إلى 36 طنًا للفدان مقابل ١٦ طنًا في الدلتا القديمة. وأشاروا إلى أن مشروع «مستقبل مصر» يسهم بإنتاج ٢٠ مليون طن بنجر، تمثل ٢٠٪ من إنتاج السكر سنويًا في مصر وستزيد هذه النسبة في السنوات المقبلة، واقترحوا إقامة صناعات غذائية بالقرب من الأراضى المستصلحة، ما يزيد من القيمة المضافة ويقلل من تكاليف النقل ويوفر فرص العمل، مؤكدين حرصهم على تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار في التصدير والتوسع فيه رغم الصعوبات في ظل جائحة كورونا.

ويقع مشروع «مستقبل مصر» في نطاق المشروع القومى العملاق «الدلتا الجديدة» لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج- الضبعة الجديد، بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب وميناءى الدخيلة والإسكندرية، ما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.