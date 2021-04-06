شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي استضافتها «كينشاسا»، عاصمة الكونغو الديمقراطية، حول سد النهضة خلال 4 و5 إبريل الجارى، لم تحقق تقدمًا، حيث رفض الجانب الإثيوبى المقترح الذي قدمه السودان، وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقى، للتوسط بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن هذا الموقف يكشف مجددًا غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصرى جيدًا ولا ينطلى عليه.

وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم «الخارجية»، إن إثيوبيا رفضت- كذلك- المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر، وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

من جانبه، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسودان، وإن البلدين سيتوجهان للمؤسسات الدولية المؤثرة، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإطلاعها على التطورات بشأن سد النهضة ووضع كل طرف أمام مسؤولياته.

وشدد في حديث لقناة «العربية»، أمس، على أن مصر لن تقبل بأى ضرر مائى، مؤكدًا أن لدى مصر «سيناريوهات مختلفة» لحماية أمنها المائى.

وأوضح وزير الخارجية أن الموقف الإثيوبى يكشف عن غياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا للتفاوض بحسن نية حول قضية السد، وأنه لابد أن يكون المجتمع الدولى مقتنعًا بذلك، منعًا للانزلاق لأى توتر.

إلى ذلك، أوضحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، أن تعنت إثيوبيا كان سببًا في فشل المفاوضات أو في التوافق على منهجية مشتركة، ونوهت بأنه يجب على «أديس أبابا» النظر لمصالح 250 مليون شخص يعتمدون على نهر النيل، مضيفة: «نأمل أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر».

وعقد وزراء الخارجية والرى في مصر والسودان وإثيوبيا محادثات مكثفة في العاصمة الكونغولية، منذ السبت الماضى، وسط إصرار مصرى- سودانى على رفض الملء الثانى للسد، إلا بعد التوصل إلى اتفاق.