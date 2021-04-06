شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 928 ألف مواطن سجلوا للتطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 928 ألف مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح فيروس كورونا، فيما تم افتتاح 40 مركزًا لتقديم الخدمة، ليزيد عدد مراكز التطعيم إلى 169، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 350 مركزًا خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع زيادة الإقبال.

واستعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة «كورونا» خلال الفترة الماضية، وموقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين، وأشارت إلى موقف توفير وتصنيع اللقاحات خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضى، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة تم تدبير مليون و586 ألفًا و800 جرعة عبر شركات «سينوفارم»، و«أسترازينيكا»، والاتفاق مع شركة «سينوفاك» الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر، بالتعاون مع شركة «فاكسيرا» المصرية، وأشارت في هذا السياق إلى الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 و60 مليون جرعة سنويًا.

وعالميًا، أكد مسؤول وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليرى، وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه، وقال في مقابلة مع صحيفة «إل مساجيرو»، الإيطالية: «يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح، ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا». وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوى، بدءًا من أول رمضان المقبل فقط للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا».