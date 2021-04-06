شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: :نجهز لفيلم بالعربى والإنجليزى يوثق كواليس موكب نقل المومياوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، رسالة للشباب ، قائلا :"اعتزوا بحضارتكوا المصرية لأنها حضارة فريدة العالم كله شاهد موكب المومياوات الملكية".

جاء ذلك خلال كلمة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ألقاها بندوة عن " المومياوات الملكية"، احتفاءا بموكب المومياوات الملكية ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه يتم التجهيز حاليًا لفيلم عن ما حدث خلف الكواليس لنقل المومياوات باللغتين العربية والإنجليزية، قائلا :" الآثار المصرية تجعل العالم يصب أعينه علينا".

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم التجهيز أيضًا لموكب لنقل توت عنخ آمون للمتحف الكبير ليكون حدث فريد أيضًا لا يقل عن احتفالية موكب المومياوات الملكية.

ويأتى المؤتمر العلمى التاسع للجامعة، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" ، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

ويأتي المؤتمر بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ ويستمر من السادس وحتي الثامن من أبريل الجارى.