شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسار إحدى رحلات مصر للطيران بعد وضع راكبة مولودها على متن الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران، فى بيان لها، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، أنه من منطلق اهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم علي سلامتهم التي تضعها فى مقدمة أولوياتها، قام اليوم قائد طائرة مصر للطيران القادمة من ندجامينا رحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800 والتى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة فى تمام الساعه 5.50 مساء بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة.

وتم إبلاغ قائد الرحلة الطيار محمد مختار بتعرض راكبة تشادية تسمي kaltouma Hahmat Adoudou لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة فأعطي تعليماته باتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال، وقد تم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافى وتعاونت المضيفات الجويات إيفيلين كمال، رغدة نصر، إيمان أحمد لمساعدة الراكبة، وتصادف وجود ليلي محمد أبوبكر طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني، حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهى بحالة جيدة.

وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها فى طريقها إلى مطارالقاهرة.